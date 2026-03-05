Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:22, 5 марта 2026Путешествия

Названо число покинувших Иран через границу с Азербайджаном россиян

Иран через границу с Азербайджаном с 28 февраля покинули 260 граждан РФ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Более 260 российских граждан покинули Иран через границу с Азербайджаном с 28 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.

В публикации говорится, что с 28 февраля по 5 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуирован 261 гражданин России. В общей сложности эвакуированы 1335 человек из 45 стран.

Ранее на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что около 300 граждан России покинули Иран через Азербайджан, Армению и Туркмению.

Дипломаты МИД России признательны властям Армении, Азербайджана и Туркмении за содействие в возвращении россиян из Ирана, подчеркнула Захарова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Лавров высказался о трехсторонних переговорах по Украине

    Артемий Лебедев дал совет по поиску любви на всю жизнь

    Российский теннисист рассказал о побеге из Дубая

    Лавров уличил НАТО в участии в войне против Ирана

    Президент Ирана поблагодарил страну НАТО

    Звезда с самыми идеальными ягодицами ответила на слухи о приеме «Оземпика»

    Иран назвал сроки открытия Ормузского пролива

    Владельцев ноутбуков Apple оставят без зарядки

    Лавров высказался о колоссальных последствиях конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok