Названо число покинувших Иран через границу с Азербайджаном россиян

Иран через границу с Азербайджаном с 28 февраля покинули 260 граждан РФ

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Более 260 российских граждан покинули Иран через границу с Азербайджаном с 28 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.

В публикации говорится, что с 28 февраля по 5 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуирован 261 гражданин России. В общей сложности эвакуированы 1335 человек из 45 стран.

Ранее на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что около 300 граждан России покинули Иран через Азербайджан, Армению и Туркмению.

Дипломаты МИД России признательны властям Армении, Азербайджана и Туркмении за содействие в возвращении россиян из Ирана, подчеркнула Захарова.

