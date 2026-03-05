Названо число покинувших Иран через границу с Азербайджаном россиян

Более 260 российских граждан покинули Иран через границу с Азербайджаном с 28 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.
В публикации говорится, что с 28 февраля по 5 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуирован 261 гражданин России. В общей сложности эвакуированы 1335 человек из 45 стран.
Ранее на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что около 300 граждан России покинули Иран через Азербайджан, Армению и Туркмению.
Дипломаты МИД России признательны властям Армении, Азербайджана и Туркмении за содействие в возвращении россиян из Ирана, подчеркнула Захарова.