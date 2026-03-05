Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:35, 5 марта 2026Наука и техника

Владельцев ноутбуков Apple оставят без зарядки

Покупателей компьютеров Apple в Европе оставят без зарядки в комплекте
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Компания Apple прекратит комплектовать новые ноутбуки зарядными устройствами в ряде регионов. На это обратило внимание издание MacRumors.

На первой неделе марта корпорация представила ноутбуки MacBook Neo, Air и Pro. Оказалось, что в странах Европейского Союза (ЕС) и Великобритании портативные компьютеры будут продавать без зарядных устройств.

Так, потребителям из Германии, Франции, Италии, Испании и других стран, если у них нет зарядника, придется приобрести его отдельно — у Apple или других продавцов. Журналисты MacRumors напомнили, что впервые IT-гигант оставил европейских владельцев компьютеров без фирменного адаптера в 2025 году, когда выпустил MacBook Pro.

Во всех остальных регионах зарядный адаптер входит в комплект с ноутбуком без доплаты. Так, в коробку с MacBook Neo кладут зарядку USB-C мощностью 20 ватт, 16-дюймовым MacBook Pro — 140 ватт. Также во всех странах в комплекте с ноутбуками Apple находится провод USB-C или MagSafe 3.

С 2020 года Apple не комплектует iPhone по всему миру зарядным адаптером — в коробку кладут только провод.

4 марта корпорация Apple анонсировала самый дешевый ноутбук в своей линейке MacBook Neo, который оценили в 600 долларов (47 тысяч рублей). Устройство имеет процессор от iPhone 16 Pro, 13-дюймовый IPS-дисплей и два порта USB-C.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Лавров высказался о трехсторонних переговорах по Украине

    Артемий Лебедев дал совет по поиску любви на всю жизнь

    Российский теннисист рассказал о побеге из Дубая

    Лавров уличил НАТО в участии в войне против Ирана

    Президент Ирана поблагодарил страну НАТО

    Звезда с самыми идеальными ягодицами ответила на слухи о приеме «Оземпика»

    Иран назвал сроки открытия Ормузского пролива

    Владельцев ноутбуков Apple оставят без зарядки

    Лавров высказался о колоссальных последствиях конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok