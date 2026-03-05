Обвиняемый в хищении миллиардов рублей у Минобороны России сделал признание

Экс-глава ГВСУ Выгулярный признал вину в хищении 9 млрд рублей у Минобороны

Бывший руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) №8 Вадим Выгулярный признал вину по делу о хищении более девяти миллиардов рублей у Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Выгулярный заявил, что раскаивается, и согласился дать подробные показания. Он стал фигурантом уголовного дела бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой. По версии следствия, хищение средств произошло во время выполнения 14 госконтрактов.

Экс-глава ГВСУ был задержан 15 июля 2025 года в Москве. Тогда его подозревали в хищении двух миллиардов рублей на выполнении госконтрактов.

Ранее сообщалось, что в Приангарье полицейские на ходу запрыгнули в машину для задержания россиянки.