Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:30, 5 марта 2026Мир

Операция США против Ирана озадачила Пентагон

Bloomberg: В Пентагоне не все понимают цели боевых действий США против Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters

Не все чиновники в Пентагоне понимают, каких конкретно целей добиваются США в конфликте с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Внутри Пентагона некоторые чиновники поставили под сомнение эту стратегию на фоне растущей обеспокоенности по поводу истощения и без того ограниченных запасов основных боеприпасов и неопределенности относительно целей операции», — передает агентство.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США однозначно побеждают в конфликте с Ираном. По его словам, американская сторона в состоянии вести боевые действия «столько, сколько потребуется».

3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обладает неограниченными запасами вооружений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    «Решетнев» рассказал о сборке спутника «Ямал-501»

    Получивший взятку в размере 180 миллионов экс-мэр российского города обратился к суду

    Малышева отчитала гостью ее передачи и предрекла ей инсульт

    Блогеру Арсену Маркаряну дали срок

    В России резко упали продажи одного класса машин

    Стала известна судьба сотен попавших в украинский плен россиян

    Неудачный опыт вербовки оценили в российском суде в 14-летнее заключение

    Генсек НАТО сделал заявление о военной операции США в Иране

    В Израиле объявили новую фазу войны против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok