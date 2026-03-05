Операция США против Ирана озадачила Пентагон

Не все чиновники в Пентагоне понимают, каких конкретно целей добиваются США в конфликте с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Внутри Пентагона некоторые чиновники поставили под сомнение эту стратегию на фоне растущей обеспокоенности по поводу истощения и без того ограниченных запасов основных боеприпасов и неопределенности относительно целей операции», — передает агентство.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США однозначно побеждают в конфликте с Ираном. По его словам, американская сторона в состоянии вести боевые действия «столько, сколько потребуется».
3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обладает неограниченными запасами вооружений.