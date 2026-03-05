Орбан обратился с новым жестким посланием к Зеленскому

Орбан: Венгрия силой заставит Киев возобновить поставки по «Дружбе»

Венгерская сторона не пойдет на компромиссы с Украиной из-за блокировки транзита по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, пишет ТАСС.

«У нас есть политические и финансовые средства, и с их помощью мы будем оказывать на украинцев безоговорочное давление, чтобы они как можно скорее возобновили работу трубопровода "Дружба". Хочу ясно дать понять, что тут мы победим», — пригрозил политик.

Орбан также подчеркнул, что Будапешт не будет заключать никаких пактов, сделок и соглашений, а насильно прорвет нефтяную блокаду.

Ранее Орбан сообщал, что Венгрия и Словакия создадут совместную комиссию. По его словам, она отправится на Украину для оценки состояния нефтепровода «Дружба».

Однако до этого венгерский премьер обвинил Зеленского во лжи. Он выразил мнение, что представитель Киева скрывает информацию о состоянии нефтепровода.

Ранее советник венгерского премьера Балаш Орбан заявил, что Будапешт выдвинул требование Европейскому союзу (ЕС) отправить на Украину независимую комиссию, которая расследует обстоятельства повреждения «Дружбы».