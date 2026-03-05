Реклама

Посла Израиля не устроила позиция России по войне США и Ирана

Виктория Кондратьева
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Посол Израиля в России Одед Йосеф заявил, что видит несоответствие между позицией Москвы по ситуации вокруг Ирана и ее приверженностью безопасности еврейского государства. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я вижу очень резкое несоответствие между приверженностью руководства России безопасности Израиля и теми односторонними публичными заявлениями, с которыми я сталкивался и которые вижу», — сказал дипломат.

Йосеф отметил, что Москва может и должна играть важную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, однако для этого ее позиция не должна быть «однобокой». Посол подчеркнул, что как Россия, так и Израиль заинтересованы в сохранении отношений, сложившихся между странами.

2 марта российский МИД выпустил заявление, в котором выразил обеспокоенность разрастанием вооруженного конфликта вокруг Ирана на весь Ближний Восток и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

