Поставки российской нефти в Индию возобновились на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Bloomberg: Два российских нефтяных танкера отправились в Индию

Два российских нефтяных танкера, ранее направлявшихся в Восточную Азию, сменили маршрут и пошли в Индию. О возможном возобновлении поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке сообщает Bloomberg.

По данным Kpler и Vortexa, суда, перевозящие около 1,4 миллиона баррелей нефти марки Urals, должны разгрузиться в индийских портах. Ее перевозят танкеры Odune (белый) и Matari (синий). Один танкер типа Suezmax прибыл в Парадип на восточном побережье Индии в среду, второй прибудет в Вадинар на западе страны в четверг.

Как отмечают эксперты, война на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива привело к угрозам дефицита нефти, поэтому нефтеперерабатывающие предприятия в Южной Азии снова готовы принимать российскую нефть. В ближайшее время порты республики могут принять также и танкер Indri в Аравийском море с грузом из примерно 730 000 баррелей нефти марки Urals. Все три танкера в прошлом году попали под санкции Великобритании и Европейского союза. При этом они управляются компаниями, зарегистрированы в Азербайджане.

Как отметил старший вице-президент исследовательской компании Rystad Energy Панкадж Шривастава, подорожание нефти даже на несколько долларов создает серьезную нагрузку на индийскую экономику. С ним согласилась президент Transversal Consulting Эллен Уолд, которая полагает, что для Нью-Дели наступило неудачное время.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва готова нарастить объемы нефтяного экспорта на китайский и индийский рынки, если со стороны последних поступит соответствующий запрос.