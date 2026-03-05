Реклама

Культура
11:52, 5 марта 2026Культура

Раскрыт заработок вернувшегося в Россию рэпера за сольный концерт в Москве

Shot: Рэпер Элджей заработает более 120 миллионов рублей за концерт в Москве
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) заработает более 120 миллионов рублей за первый сольный концерт в Москве после возвращения из Европы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что стоимость билетов на концерт Элджея достигает 13 тысяч рублей. По подсчетам канала, рэпер заработает на продаже билетов не менее 120 миллионов, однако организация шоу обойдется его команде в 100 миллионов рублей. «Есть риск, что сам артист в итоге получит не сильно большой гонорар», — сказано в публикации.

По данным источника, в райдер Элджея входят 20 бутылок пива, куриное филе, белая рыба, овощи, фруктово-ягодная тарелка, протеиновые батончики. Кроме того, в гримерке должны быть аптечка и две книги — «Творческий акт» Рика Рубина и «Система: Ключ ко Вселенной» Чарльза Энела.

Известно, что Элджей уехал из России в 2021 году после возбуждения дела о пропаганде запрещенных веществ. В январе 2025 года сообщалось, что рэпер не смог продать билеты на свой концерт в Таиланде. В ноябре музыкант решил ликвидировать свой бизнес в России на фоне убытков.

