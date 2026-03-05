Ревнивая россиянка разбила духи на миллионы рублей в магазине мужа

Ревнивая россиянка разбила духи на миллионы рублей в магазине мужа. Информацию публикует Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что мужчина из дагестанского города Кизляра завел вторую жену. Узнав об этом, первая избранница молотком разбила машину мужа и товары в его магазине, стоимость которых оценивается в 3,5 миллиона рублей.

Уцелевшие флаконы женщина оставила со словами «вот вам свадебный подарок». В результате владельцу магазина пришлось вызывать клининг.

В феврале модель из ревности разбила голову российской блогерше в клубе на Бали. Манекенщица из Казахстана по имени Гульнара из ревности покалечила российскую инфлюэнсершу и фотографа Карину Фадееву.