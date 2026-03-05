Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:04, 5 марта 2026Ценности

Ревнивая россиянка разбила духи на миллионы рублей в магазине мужа

Россиянка разбила духи на 3,5 миллиона рублей в магазине мужа из-за ревности
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Ревнивая россиянка разбила духи на миллионы рублей в магазине мужа. Информацию публикует Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что мужчина из дагестанского города Кизляра завел вторую жену. Узнав об этом, первая избранница молотком разбила машину мужа и товары в его магазине, стоимость которых оценивается в 3,5 миллиона рублей.

Материалы по теме:
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов. Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов.Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
1 января 2023
Весь год в интернете обсуждали Оксану Самойлову. Откуда она появилась, как стала известной и заработала миллиард?
Весь год в интернете обсуждали Оксану Самойлову.Откуда она появилась, как стала известной и заработала миллиард?
12 января 2023

Уцелевшие флаконы женщина оставила со словами «вот вам свадебный подарок». В результате владельцу магазина пришлось вызывать клининг.

В феврале модель из ревности разбила голову российской блогерше в клубе на Бали. Манекенщица из Казахстана по имени Гульнара из ревности покалечила российскую инфлюэнсершу и фотографа Карину Фадееву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал здание Минобороны Израиля. Последствия ракетного удара попали на видео

    Стадионный концерт Кадышевой оказался под угрозой отмены

    В России начали проводить детские «свадьбы» с росписью жениха и невесты

    У российской конькобежки отобрали подаренный на Олимпиаде смартфон

    Подорожание бензина в России из-за войны в Иране опровергли

    Названа причина отказа в отправке на СВО бывшего замминистра обороны России

    Во Французской Гвиане начнут демонтаж стартовой площадки российского «Союза-СТ»

    Вырывающееся пламя из окон торгового центра в российском городе попало на видео

    Лавров высказался об Украине и НАТО

    Ревнивая россиянка разбила духи на миллионы рублей в магазине мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok