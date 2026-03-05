В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о проблемах в работе сайта

В Роскомнадзоре заявили, что ресурсы ведомства работают в штатном режиме

В Роскомнадзоре опровергли сообщения о проблемах с доступом к сайту. Комментарий ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Ресурсы ведомства работают в штатном режиме, сбои в работе и DDoS-атаки не фиксируются», — заявили в Роскомнадзоре.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что, согласно сайту Detector404.ru, в работе сайта ведомства произошел сбой.

27 февраля сообщалось, что сайт Роскомнадзора подвергся DDoS-атаке. В ведомстве подтвердили информацию об атаке, но при этом уточнили, что все его ресурсы доступны.

10 февраля пользователи сети пожаловались на сбой в работе сайта Роскомнадзора. За сутки на работу ресурса поступило более 500 жалоб. Чаще всего о неполадках сообщали жители Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей.