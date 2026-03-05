Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:57, 5 марта 2026Мир

Лавров предложил одной страницей прекратить конфликт на Ближнем Востоке

Лавров: Россия готова подготовить проект резолюции по Ближнему Востоку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Россия готова с партнерами подготовить проект резолюции по прекращению боевых действий на Ближнем Востоке, нужен простой текст на страницу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Давайте вместе возвысим голос за то, чтобы это все прекратить. Должна быть простая, немногословная, на одной странице резолюция Совета Безопасности ООН», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва солидарна с арабскими странами и членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, однако она также солидарна с Ираном.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не получала просьб от Ирана об оказании помощи, в том числе с вооружениями. Он отметил, что позиция Москвы по данному вопросу последовательна и известна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал здание Минобороны Израиля. Последствия ракетного удара попали на видео

    Стадионный концерт Кадышевой оказался под угрозой отмены

    В России начали проводить детские «свадьбы» с росписью жениха и невесты

    У российской конькобежки отобрали подаренный на Олимпиаде смартфон

    Подорожание бензина в России из-за войны в Иране опровергли

    Названа причина отказа в отправке на СВО бывшего замминистра обороны России

    Во Французской Гвиане начнут демонтаж стартовой площадки российского «Союза-СТ»

    Вырывающееся пламя из окон торгового центра в российском городе попало на видео

    Лавров высказался об Украине и НАТО

    Ревнивая россиянка разбила духи на миллионы рублей в магазине мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok