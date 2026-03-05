Лавров предложил одной страницей прекратить конфликт на Ближнем Востоке

Лавров: Россия готова подготовить проект резолюции по Ближнему Востоку

Россия готова с партнерами подготовить проект резолюции по прекращению боевых действий на Ближнем Востоке, нужен простой текст на страницу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Давайте вместе возвысим голос за то, чтобы это все прекратить. Должна быть простая, немногословная, на одной странице резолюция Совета Безопасности ООН», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва солидарна с арабскими странами и членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, однако она также солидарна с Ираном.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не получала просьб от Ирана об оказании помощи, в том числе с вооружениями. Он отметил, что позиция Москвы по данному вопросу последовательна и известна.