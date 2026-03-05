Реклама

18:10, 5 марта 2026Интернет и СМИ

Россиян призвали скептически оценивать фото и видео из Ирана

Фролов: Часть видео из Ирана могли быть сняты в прошлом году
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Доцент ВШЭ Андрей Фролов призвал россиян с «очень большим скепсисом» оценивать фото и видео из Ирана. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он допустил, что государство публикует прошлогодние «консервы».

Фролов отметил, что страна более 100 часов не имеет доступа к стабильному интернету. Единственная возможность передавать данные — терминалы Starlink, которые были завезены контрабандой.

«У меня есть очень твердое ощущение, что часть видео, которые выдают за нынешние, сняты в прошлом году и используются как консервы, чтобы демонстрировать какие-то удары по Ирану. Потому что, в отличие от прошлого года, сейчас интернет в Иране отключен (...) Единственная возможность передать оттуда какое-то фото- или видеоматериал — это, скорее всего, контрабандные Starlink, которые туда активно завозили перед операцией. Но сколько их и во всех ли городах они есть — это большой вопрос», — заключил он.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала следующую фазу атак на Иран, целью которой станут бункеры с баллистическими ракетами. До этого военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по штабу внутренней безопасности Ирана в провинции Альборз. В ЦАХАЛ также сообщили об ударах по «дополнительным целям», принадлежащим Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и полувоенному ополчению «Басидж».

