Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:43, 5 марта 2026Спорт

Российский теннисист рассказал о побеге из Дубая

Российский теннисист Хачанов рассказал, как добирался на турнир в США из Дубая
Владислав Уткин

Фото: Saleh Salem / Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о побеге на турнир серии Masters в США из Дубая. Его слова приводит Telegram-канал «Больше!».

«Самая сложная часть — дорога на машине в Оман. До отъезда удалось поспать часа четыре-пять. Прилетели поздно в Стамбул, поспали в отеле часов пять. Сюда прилетели, тут прошла ночь, потому что прилетели назад. Мы немножко разбитые», — сказал Хачанов.

Вместе с Хачановым из Дубая в США добирались Андрей Рублев и Даниил Медведев. Медведев выразил надежду на то, что сможет отдохнуть в течение двух следующих дней. «Это необычно. Чувствуешь себя как в голливудском фильме, пересек границу вместе с другими людьми. В Омане никогда я не был, там нет теннисных турниров. Посмотрел новую страну», — поделился впечатлениями от поездки теннисист.

Ранее сообщалось, что Медведев и Рублев разработали план побега из Дубая, где из-за военных действий было закрыто воздушное пространство. Спортсмены выехали на машине в Оман, откуда на частном самолете отправились в Стамбул, а затем вылетели в Лос-Анджелес.

Турнир серии Masters в американском Индиан-Уэллсе стартовал 4 марта. Медведев, Рублев и Хачанов начнут выступления со второго круга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Лавров высказался о трехсторонних переговорах по Украине

    Артемий Лебедев дал совет по поиску любви на всю жизнь

    Российский теннисист рассказал о побеге из Дубая

    Лавров уличил НАТО в участии в войне против Ирана

    Президент Ирана поблагодарил страну НАТО

    Звезда с самыми идеальными ягодицами ответила на слухи о приеме «Оземпика»

    Иран назвал сроки открытия Ормузского пролива

    Владельцев ноутбуков Apple оставят без зарядки

    Лавров высказался о колоссальных последствиях конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok