Школьник не пережил падения в открытый канализационный люк около автокемпинга

В Бангладеш 15-летний школьник упал в открытый канализационный люк и погиб

В Бангладеш школьник не пережил падения в открытый канализационный люк около популярного места для пикников. Об этом сообщает местное издание The Daily Star.

Все произошло 6 февраля, около шоссе между Даккой и Тангайлом, рядом с автокемпингом, где местные жители часто устраивают пикники. На место сразу же вызвали спасателей. Через час они обнаружили школьника без признаков жизни. Помочь ему было уже невозможно.

Личность подростка установить пока не удалось. Известно, что ему было около 15 лет. В люк он упал около шести часов вечера. В данный момент полиция пытается установить личность подростка.

