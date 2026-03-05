Реклама

14:07, 5 марта 2026Из жизни

Школьник не пережил падения в открытый канализационный люк около автокемпинга

В Бангладеш 15-летний школьник упал в открытый канализационный люк и погиб
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Natalia Kokhanova / Shutterstock / Fotodom

В Бангладеш школьник не пережил падения в открытый канализационный люк около популярного места для пикников. Об этом сообщает местное издание The Daily Star.

Все произошло 6 февраля, около шоссе между Даккой и Тангайлом, рядом с автокемпингом, где местные жители часто устраивают пикники. На место сразу же вызвали спасателей. Через час они обнаружили школьника без признаков жизни. Помочь ему было уже невозможно.

Личность подростка установить пока не удалось. Известно, что ему было около 15 лет. В люк он упал около шести часов вечера. В данный момент полиция пытается установить личность подростка.

В августе 2025 года сообщалось, что в Индии мужчина получил травмы, провалившись под землю посреди улицы. Инцидент попал на запись камер видеонаблюдения.

