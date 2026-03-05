Реклама

10:12, 5 марта 2026Мир

США нанесли удар по военному кораблю Ирана

ВВС США нанесли удар по иранскому корвету класса «Сулеймани»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: @Osinttechnical

Военно-воздушные силы (ВВС) США нанесли удар по иранскому корвету класса «Сулеймани» IRIS Shahid Sayyad Shirazi. Видео опубликовал проект OSINTtechnical в соцсети X.

На кадрах запечатлен момент удара, одновременно с которым корабль производит пуск противокорабельной ракеты «Гадир».

Ранее Министерство войны США опубликовало видео торпедирования фрегата Военно-морских сил Ирана Dena. На судне начался пожар, а затем произошел мощный взрыв. После атаки с иранского фрегата у берегов Шри-Ланки было извлечено не менее 80 тел.

