Стали известны подробности смерти в океане звезды «Смертельного улова»

Звезда реалити-шоу «Смертельный улов» Тодд Медоуз упал за борт судна и умер

В США обнародовали подробности несчастного случая, который привел к смерти звезды реалити-шоу «Смертельный улов». Причины случившегося стали известны Page Six.

О смерти 25-летнего Тодда Медоуза сообщил его коллега по телешоу Рик Шелфорд на своей странице в социальных сетях. Мужчина не написал, что именно произошло с молодым рыбаком. В Береговой охране США изданию рассказали, что 25 февраля получили сигнал бедствия с борта рыболовецкого судна «Алеутская леди», которое участвовало в съемках шоу.

Рыбаки рассказали, что Медоуз упал за борт в океане примерно в 270 километрах от пристани Датч-Харбор. Спустя 10 минут коллегам удалось вытащить его из воды, однако он не подавал признаков жизни. Его пытались реанимировать на борту судна. Спасти Медоуза не удалось. Его доставили в Датч-Харбор.

Реалити-шоу «Смертельный улов» выходит с 2005 года и рассказывает о добыче крабов и жизни экипажей небольших траулеров на Аляске. Медоуз стал уже пятым его участником, которого не стало по тем или иным причинам за период съемок.

Ранее в Бразилии бандиты расправились с известным театральным актером. Мужчина ставил спектакли о жизни бедных районов города Сальвадор и вел блог, посвященный борьбе с преступностью.