14:57, 5 марта 2026МирЭксклюзив

Угрозу применения ядерного оружия в конфликте вокруг Ирана оценили

Политолог Курбанов исключил применение ядерного оружия в конфликте вокруг Ирана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Khahi / ISNA / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

На Западе говорят, что война началась из-за ядерного оружия Ирана, однако его у ближневосточной страны нет, о чем знает весь мир, заявил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил угрозу применения оружия массового поражения в конфликте.

Ядерные боеприпасы могут применить только против Ирана, так как страна такового арсенала не имеет, указал политолог. Однако, считает он, США, Израиль или НАТО ни в коем случае не применят оружие массового поражения.

«Какое ядерное оружие? Их предупреждали и Россия, то же самое Китай, и Северная Корея говорила, что уничтожит всех, кто пикнет в сторону Ирана с ядерным оружием. Конечно, этого не будет ни в коем случае», — поделился эксперт.

Ранее стало известно, что Израилю грозит ядерная катастрофа, если Тель-Авив продолжит попытки смены режима в Иране. В таком случае Тегеран нанесет удар по атомному реактору в Димоне, сообщил агентству ISNA военный источник.

До этого генсекретарь НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о применении пятой статьи устава альянса против Ирана.

