В Абу-Даби прозвучали взрывы

В Абу-Даби слышны взрывы около международного аэропорта

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

В Абу-Даби снова слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

Также издание отмечает, что взрывы слышны около международного аэропорта.

Ранее Иран нанес удар по штабу американских военных близ международного аэропорта в Абу-Даби.

Также ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не принимали решения о вступлении Абу-Даби в конфликт с Ираном после атак Исламской Республики на территорию государства.

ОАЭ также рассматривают возможность проведения военных действий против Ирана в ответ на ракетные и беспилотные атаки по объектам, находящимся на территории страны.