В Абу-Даби прозвучали взрывы

В Абу-Даби снова слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.
Также издание отмечает, что взрывы слышны около международного аэропорта.
Ранее Иран нанес удар по штабу американских военных близ международного аэропорта в Абу-Даби.
Также ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не принимали решения о вступлении Абу-Даби в конфликт с Ираном после атак Исламской Республики на территорию государства.
ОАЭ также рассматривают возможность проведения военных действий против Ирана в ответ на ракетные и беспилотные атаки по объектам, находящимся на территории страны.