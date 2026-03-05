Реклама

В Абу-Даби прозвучали взрывы

В Абу-Даби слышны взрывы около международного аэропорта
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

В Абу-Даби снова слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

Также издание отмечает, что взрывы слышны около международного аэропорта.

Ранее Иран нанес удар по штабу американских военных близ международного аэропорта в Абу-Даби.

Также ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не принимали решения о вступлении Абу-Даби в конфликт с Ираном после атак Исламской Республики на территорию государства.

ОАЭ также рассматривают возможность проведения военных действий против Ирана в ответ на ракетные и беспилотные атаки по объектам, находящимся на территории страны.

