Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:10, 5 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили новый обмен пленными с Украиной

Депутат Чепа назвал обмен пленными с Украиной очень хорошим знаком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Kotsnews

Обмен военнопленными с Украиной по формуле 500 на 500 стал возможен благодаря большой работе, которую ведут уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и другие ведомства, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Обмен пленными — это, конечно, очень хороший знак. Недавно говорил с Татьяной Москальковой по этому поводу, она рассказала, как много делается в этом направлении», — поделился депутат.

Он также добавил, что далеко не все пленные хотят возвращаться на Украину — многие предпочитают остаться на территории России, чтобы не идти в штурмы.

«Есть информация, что некоторые украинские солдаты отказываются возвращаться в рамках обменов, потому что понимают, что снова окажутся в штурмовиках. А воевать они не хотят. И многие в принципе в плен сдавались, чтобы не воевать», — сказал Чепа.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва и Киев 5-6 марта проведут обмен военнопленными по формуле 500 на 500. Всем возвращенным из плена российским военным будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший первый замминистра обороны России заподозрен в создании преступного сообщества

    Раскрыты подробности по делу бывшего первого замминистра обороны России

    Политолог назвал единственный выход из ближневосточного конфликта

    В Кремле ответили на вопрос об участии России в конфликте на Ближнем Востоке

    Названы недопустимые для использования на ЕГЭ слова

    В Кремле высказались о переговорах с Украиной

    Сотрудники российского квест-центра попали под следствие после происшествия на игре

    Названы ключевые факторы разгона цен на газ

    Трамп назвал европейского лидера неудачником

    Блогера Маркаряна отправили в колонию за оскорбление в интернете. Он обматерил героя-красноармейца Матросова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok