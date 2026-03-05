В России оценили недопуск фигуристов на чемпионат мира

Тренер по фигурному катанию Глейхенгауз: Ни о каком чемпионате мира речи не шло

Тренер по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз оценил недопуск российских фигуристов на чемпионат мира. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Об этом было известно с самого начала. Ожидаю, чтобы уже что‑то изменилось. Нас допустили только на квалификационный турнир к Олимпиаде и к самим Играм. Ни о каком чемпионате мира речи не шло», — сказал Глейхенгауз.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Праге с 24 по 29 марта. Российские спортсмены не были на него допущены.

На зимней Олимпиаде из россиян соревновались Аделия Петросян и Петр Гуменник. Петросян заняла шестое место, набрав 214,53 балла. Гуменник также стал шестым, у него в активе 271,21 балла.