20:57, 5 марта 2026Спорт

Власти Санкт-Петербурга выплатят деньги Гуменнику за шестое место на Олимпиаде-2026

Власти Санкт-Петербурга выплатят Гуменнику 344 тысячи рублей за участие в ОИ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Lang-Imagn Images / Reuters

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил выплатить деньги российскому фигуристу Петру Гуменнику за шестое место на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Властями города было приято решение учредить премии правительства Санкт-Петербурга «За достижение высоких спортивных результатов на Олимпиаде». Петербургский фигурист Петр Гуменник, который занял на Играх шестое место, получит чуть больше 344 тысяч рублей.

Премию в размере 57 тысяч рублей также получит петербургский шорт-трекист Иван Посашков, не сумевший квалифицироваться в финал на двух дистанциях. Такие же премии, как для подопечных, предусмотрены для тренеров спортсменов.

В зимней Олимпиаде-2026 принимали участие 13 спортсменов из России. Они соревновались в нейтральном статусе. Единственную медаль среди них завоевал ски-альпинист Никита Филиппов — он стал вторым в спринте.

