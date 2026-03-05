Военный рассказал о запасах российской и советской техники у Ирана

Матвийчук: У Ирана есть советские подлодки, а также самолеты МиГ-29 и Су-35

У Ирана есть около 20 советских подлодок, небольшое количество самолетов МиГ-29, Су-35, а также другая российская техника, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об этом специалист сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Если по подводным лодкам, то у них 20 подводных лодок. Тяжелых, типа "Варшавянки", если я не ошибаюсь, пять. Остальные там различные. Но они старенькие. Есть самолеты МиГ-29, Су-35. Небольшое количество. Есть средства противовоздушной обороны С-300 и "Бук". По поводу танков не скажу, но, по-моему, танк Т-72 у них есть. Есть переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла". Есть автоматы Калашникова», — рассказал Матвийчук.

В общем-то, [советского и российского оружия у них] достаточно Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Ранее стало известно, что иранская подлодка проекта «Варшавянка» российского производства утонула из-за удара США по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране.

2 марта МИД России выпустил заявление, в котором выразил беспокойство разрастанием вооруженного конфликта вокруг Ирана на весь Ближний Восток и выступил за немедленное прекращение боевых действий всеми сторонами.