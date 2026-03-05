Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:03, 5 марта 2026МирЭксклюзив

Военный рассказал о запасах российской и советской техники у Ирана

Матвийчук: У Ирана есть советские подлодки, а также самолеты МиГ-29 и Су-35
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

У Ирана есть около 20 советских подлодок, небольшое количество самолетов МиГ-29, Су-35, а также другая российская техника, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об этом специалист сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Если по подводным лодкам, то у них 20 подводных лодок. Тяжелых, типа "Варшавянки", если я не ошибаюсь, пять. Остальные там различные. Но они старенькие. Есть самолеты МиГ-29, Су-35. Небольшое количество. Есть средства противовоздушной обороны С-300 и "Бук". По поводу танков не скажу, но, по-моему, танк Т-72 у них есть. Есть переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла". Есть автоматы Калашникова», — рассказал Матвийчук.

В общем-то, [советского и российского оружия у них] достаточно

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Ранее стало известно, что иранская подлодка проекта «Варшавянка» российского производства утонула из-за удара США по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране.

2 марта МИД России выпустил заявление, в котором выразил беспокойство разрастанием вооруженного конфликта вокруг Ирана на весь Ближний Восток и выступил за немедленное прекращение боевых действий всеми сторонами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    Названа главная ошибка США в конфликте с Ираном

    Рютте высказался о применении пятой статьи НАТО против Ирана

    Цены на съемное жилье в России изменились

    Раскрыта выгода одной угрозы Ирана для России

    Недобор нефтегазовых доходов России немного сократился

    У иракского порта из-за взрыва повредился танкер Sonangol Namibe

    Россияне перечислили главные качества мужчины

    Трампу предсказали позорное поражение в Иране

    В России объяснили испарение духа Анкориджа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok