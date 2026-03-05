Реклама

17:28, 5 марта 2026Спорт

Вяльбе ответила намекнувшему на заговор против него на российских стартах Большунову

Вяльбе: Не согласна, что на российских стартах есть заговор против Большунова
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, который намекнул на заговор против него на российских стартах. Об этом сообщает РИА Новости.

Функционер выразила несогласие со словами лыжника. «Когда Саша был недоволен лыжами после скиатлона, я разговаривала с его смазчиком. Никаких разных порошков или чего-то подобного не было, все лыжи готовили одинаково», — заявила Вяльбе.

Большунов высказался 4 марта. Спортсмен отметил, что в некоторых гонках у него были вопросы к лыжам. «Наверное, у кого на эти гонки ставки очень большие, и у меня так лыжи — хоп, ни с того ни с сего начинают не так ехать, как хочется», — заявил спортсмен.

Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к участию в Олимпиаде-2026. На Играх-2022 в Пекине он завоевал три золотые медали, после чего не выступал на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

