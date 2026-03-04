Реклама

15:27, 4 марта 2026

Большунов намекнул на заговор против него на российских стартах

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов намекнул на то, что на российских стартах против него существует заговор. Он высказался в эфире телеканала «Россия24».

Спортсмен отметил, что в некоторых гонках у него были вопросы к лыжам. «Наверное, у кого на эти гонки ставки очень большие, и у меня так лыжи — хоп, ни с того ни с сего начинают не так ехать, как хочется», — заявил Большунов.

Лыжник добавил, что на международных стартах никогда не сталкивался с подобными проблемами. «Там Большунов нужен, чтобы побеждать. А здесь в принципе нужно как-то Большунова обыгрывать, поэтому все методы хороши», — заявил спортсмен.

Ранее Большунов объяснил свой недопуск до участия в зимней Олимпиаде-2026 в Италии. По словам россиянина, это было сделано для того, чтобы никто не мог помешать норвежцу Йоханнесу Клебо выиграть все шесть гонок и установить рекорд Олимпийских игр.

