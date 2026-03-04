Реклама

10:00, 4 марта 2026Спорт

Большунов объяснил недопуск до Олимпиады необходимостью дать Клебо установить рекорд

Большунов: Меня не допустили на Олимпиаду, чтобы Клебо мог выиграть все гонки
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игры
Йоханнес Клебо

Йоханнес Клебо. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов в эфире телеканала «Россия24» раскрыл причины недопуска на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии.

По словам россиянина, это было сделано для того, чтобы никто не мог помешать норвежцу Йоханнесу Клебо выиграть все шесть гонок и установить рекорд Олимпийских игр.

Большунов также рассказал, почему назвал Игры-2026 цирком. «Олимпиада — это цирк в плане доступа. Кого захотели, того пригласили: кто, так сказать, не составит конкуренции, не помешает выиграть золотые медали — того и пригласили», — объяснил Большунов.

Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к участию в Олимпиаде-2026. На Играх-2022 в Пекине он завоевал три золотые медали, после чего не выступал на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

