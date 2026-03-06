20-летний парень едва не лишился пениса во время секса с соседкой

20-летний парень едва не лишился пениса из-за того, что у его 36-летней соседки, когда они занимались сексом, произошел мышечный спазм. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, соседи занимались сексом, когда в дверь постучал курьер. Женщина испугалась, из-за чего случился мышечный спазм. Пенис молодого человека оказался зажат внутри ее влагалища.

Пара вызвала скорую помощь. Приехавшие к ним врачи вкололи женщине спазмолитик — лекарство, которое расслабляет гладкую мускулатуру внутренних органов. Час спустя парню удалось извлечь свой половой орган.

Уточняется, что пенис после случившегося был темно-синим, поэтому врачи заподозрили у молодого человека ишемический некроз тканей. Его отправили на дополнительное обследование. В итоге его половой орган удалось спасти.

