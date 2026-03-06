Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:33, 6 марта 2026Забота о себе

20-летний парень едва не лишился пениса во время секса с соседкой

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

20-летний парень едва не лишился пениса из-за того, что у его 36-летней соседки, когда они занимались сексом, произошел мышечный спазм. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, соседи занимались сексом, когда в дверь постучал курьер. Женщина испугалась, из-за чего случился мышечный спазм. Пенис молодого человека оказался зажат внутри ее влагалища.

Пара вызвала скорую помощь. Приехавшие к ним врачи вкололи женщине спазмолитик — лекарство, которое расслабляет гладкую мускулатуру внутренних органов. Час спустя парню удалось извлечь свой половой орган.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

Уточняется, что пенис после случившегося был темно-синим, поэтому врачи заподозрили у молодого человека ишемический некроз тканей. Его отправили на дополнительное обследование. В итоге его половой орган удалось спасти.

Ранее сексолог Юлия Яргунина обратилась к мужчинам, которые беспокоятся о длине пениса. Она рассказала, что существует более важный для женского оргазма параметр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом признал удары по району начальной школы в Иране. Как произошло это военное преступление и при чем здесь ИИ?

    В России спросили у Мерца о способных спасти Германию источниках нефти и газа

    В США оценили предложение Зеленского о помощи Вашингтону

    Врач раскрыла способ приучить кишечник работать по расписанию

    Овечкин фразой «это отстой» отреагировал на обмен одноклубника

    Хитрость иранских ракетчиков оценили

    Раскрыт мотив изрезавшего молодого россиянина у метро мужчины

    Россиянам раскрыли способ упаковки вещей в ручную кладь по методу «судоку»

    У популярной блогерши отслоились ногти от пальцев во время маникюра в салоне

    Раскрыта цена самой дорогой квартиры в «Москва-Сити»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok