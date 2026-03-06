Реклама

07:56, 6 марта 2026

Аналитик раскрыл причину провала США в Иране

Аналитик Уилкерсон: Американские власти не понимают сущности конфликта в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Власти Соединенных Штатов не понимают сущности конфликта в Иране. США не способны в нем победить, пришел к выводу полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.

«Руководство США не понимает природы конфликта в Иране. Главный его фактор в том, что мы имеем дело с народом, которому три тысячи лет, численностью девяносто миллионов человек, на пятьдесят три процента персидским», — отметил он.

Вместе с тем аналитик предостерег от наивных надежд, что армии США вскоре удастся сломить сопротивление иранцев.

Ранее бизнесмен и миллиардер из Объединенных Арабских Эмиратов Халаф Ахмад аль Хабтур обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу. Предприниматель задал американскому лидеру ряд острых вопросов об военной эскалации в регионе.

До этого в Британии заявили, что Дональд Трамп во время войны в Иране усвоил урок о том, как важно иметь обширный круг союзников.

