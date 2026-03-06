Белорусская блогерша сменила стиль мужа и рассмешила зрителей

Белорусская блогерша и закупщица товаров из Китая Галина Веренич сменила стиль мужа и рассмешила пользователей сети. Кадры ее работы и комментарии опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнемом galina_viarenich разместила кадры манекенщиков, которые демонстрируют трендовые образы. Затем Веренич показала кадры избранника в вещах, которые она ему подобрала.

Так, мужчина примерил светлые брюки и черную водолазку, обтягивающие светлые штаны и светлое поло с удлиненным рукавом, а также зауженные джинсы и черную кофту с молнией и воротником. При этом внешний вид супруга Веренич сильно отличался от референсов.

Зрителей позабавил подобранный блогершей гардероб, о чем они заявили в комментариях. «Олд мани с маркетплейса», «Вашему мужу хорошо подойдет оверсайз. Он и так худой, а тут еще и классика стройнит», «Муж под аутфит не подходит», «Я в суд на вас подам, я чуть соком не подавилась», «Не, ну и удумали из вашего мужа сделать корейца. Вам легче в Корею поехать», «У курского вокзала...», «В вашем случае проще поменять мужа», — написали они.

В феврале российские мужчины переоделись в женские наряды и запустили тренд. Блогерши стали выкладывать в сеть кадры, на которых их избранники, сыновья или друзья одеваются в женские образы и танцуют.

