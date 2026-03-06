Реклама

07:42, 6 марта 2026Силовые структуры

Элитные часы и украшения российского министра передали государству

Суд обратил в доход государства имущество экс-министра здравоохранения Беглова
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

В Кемеровской области суд передал в доход государства имущество бывшего министра здравоохранения региона Дмитрия Беглова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в областной прокуратуре.

В доход государства обращены жилой дом площадью 256,2 квадратных метра, автомобиль BMW X6 xDrive40i M Sport, 10 элитных часов, кольцо, сумка и более 21 миллиона рублей. Общая сумма имущества оценивается в более 100 миллионов рублей.

В ведомстве отметили, что официальные доходы не позволяли экс-министру приобрести законным путем данное имущество и предметы роскоши.

Ранее у бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского и бывшего председателя ГТК России Анатолия Круглова изъяли имущество на пять миллиардов рублей.

