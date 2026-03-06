Реклама

Мир
20:02, 6 марта 2026

МИД Британии предупредил об угрозе терактов на Кипре

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Foreign and Commonwealth Office / Wikimedia

МИД Великобритании на фоне удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по базе «Акротири» на Кипре сообщил, что не исключает угрозы терактов на острове. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Нельзя исключать террористические атаки на Кипре. Нападения могут носить неизбирательный характер, в том числе в местах, посещаемых иностранными гражданами», — говорится в сообщении.

Ранее Иран нанес удар беспилотником по британской базе «Акротири» на Кипре. Лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Исламской Республике военными мерами в случае, если Тегеран продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. Российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.

