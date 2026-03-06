МИД Британии предупредил об угрозе терактов на Кипре

МИД Британии после удара БПЛА по базе на Кипре предупредил об угрозе терактов

МИД Великобритании на фоне удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по базе «Акротири» на Кипре сообщил, что не исключает угрозы терактов на острове. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Нельзя исключать террористические атаки на Кипре. Нападения могут носить неизбирательный характер, в том числе в местах, посещаемых иностранными гражданами», — говорится в сообщении.

Ранее Иран нанес удар беспилотником по британской базе «Акротири» на Кипре. Лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Исламской Республике военными мерами в случае, если Тегеран продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. Российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.