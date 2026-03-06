Реклама

12:12, 6 марта 2026Спорт

Молодежную сборную России по волейболу допустили до соревнований с флагом и гимном

Европейская конфедерация волейбола вернет к соревнованиям российскую «молодежку»
Владислав Уткин

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Молодежную сборную России допустили до соревнований под эгидой Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) с флагом и гимном. Об этом сообщает сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«ЕКВ приняла решение допустить национальные молодежные команды России до участия в европейских турнирах в полноценном статусе, под флагом и гимном страны. Они, в свою очередь, являются отборочными на мировые соревнования», — написано в сообщении ВФВ.

Отмечается, что Административный совет ЕКВ в скором времени рассмотрит операционные аспекты этого вопроса. «Данное решение следует за решением Международной федерации волейбола о допуске молодых спортсменов, ранее опубликованном в декабре 2025 года», — говорится на сайте ВФВ.

Российских и белорусских волейболистов отстранили от международных соревнований 1 марта 2022 года. Тогда же Россию лишили права проведения чемпионата мира по волейболу-2022.

