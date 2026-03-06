Назван простой способ снизить риск болезней сердца и сосудов

JAMA: Физическая активность улучшает здоровье сердца при расстройствах психики

Регулярная физическая активность может значительно снижать риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний у людей с тяжелыми психическими расстройствами. К такому выводу пришла международная группа ученых, проанализировав результаты сотен исследований и метаанализов. Обзор опубликован в журнале JAMA Psychiatry.

Люди с такими заболеваниями, как шизофрения, депрессия и биполярное расстройство, в среднем живут на 10–20 лет меньше, чем население в целом. Основными причинами ранней смертности становятся болезни сердца, диабет и другие нарушения обмена веществ. Одним из ключевых факторов риска ученые называют низкую физическую активность.

Анализ показал, что регулярные и структурированные занятия физическими упражнениями способны улучшать сразу несколько показателей здоровья. У пациентов наблюдалось снижение симптомов депрессии и психоза, улучшение когнитивных функций и качества жизни, а также уменьшение кардиометаболических рисков — факторов, связанных с болезнями сердца и обмена веществ.

Исследователи отмечают, что люди с шизофренией проводят сидя почти 10 часов в день, а рекомендации Всемирной организации здравоохранения по физической активности выполняют менее 20 процентов пациентов. При депрессии и биполярном расстройстве вероятность недостаточной активности примерно на 50 процентов выше, чем у людей без таких диагнозов.

По словам авторов работы, физическая активность должна рассматриваться как обязательная часть лечения психических расстройств наряду с лекарствами и психотерапией.

