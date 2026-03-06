Создано средство для восстановления сердца после инфаркта

Science: Новая инъекция помогает сердцу восстанавливаться после инфаркта

Ученые разработали экспериментальную инъекцию, которая может помочь сердцу восстановиться после инфаркта. Одна доза препарата способна поддерживать защитные процессы в сердце в течение нескольких недель. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

После инфаркта сердечная мышца повреждается и испытывает сильную нагрузку. В ответ организм вырабатывает гормон ANP, который помогает снизить давление на сердце и ограничить повреждение тканей. Однако естественного количества этого гормона обычно недостаточно для полноценного восстановления.

Новая инъекция заставляет клетки временно вырабатывать больше ANP. Для этого используется технология самоамплифицирующейся РНК (saRNA): она передает клеткам сигнал производить нужный гормон. Благодаря этой технологии эффект может сохраняться несколько недель даже после одной инъекции.

Вырабатываемый гормон поступает в кровь и помогает сердцу легче пережить период восстановления: снижает нагрузку, уменьшает риск рубцевания тканей и поддерживает работу сердечной мышцы. По словам исследователей, такая поддержка особенно важна в первые недели после инфаркта, когда сердце наиболее уязвимо.

Пока технология находится на стадии доклинических исследований. В будущем ученые планируют проверить ее безопасность и эффективность в испытаниях на людях.

Ранее ученые выяснили, что употребление темного шоколада защищает сердце и печень от воспаления.