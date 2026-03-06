Реклама

Названы предполагаемые задачи Российской армии в зоне СВО весной

Эксперт Кошкин допустил, что задачей ВС РФ весной станет движение на запад
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Одной из задач Вооруженных сил России (ВС РФ) в зоне специальной военной операции (СВО) весной станет поступательное движение на запад, считает полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Андрей Кошкин. Своим мнением эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Откровенно говоря, я могу лишь только предположить. Исходя из сложившейся ситуации на сегодняшний день, политическое руководство страны ставит задачу перед руководством вооруженных сил обеспечить поступательное движение на запад и освобождение территорий, которые вошли в состав Российской Федерации», — перечислил Кошкин.

Наверняка задачи реальные, выполнимые, но требует очень высокой степени профессионализма и, естественно, полной самоотдачи

Андрей Кошкинполковник в отставке

Ранее сообщалось, что за неделю с 28 февраля по 6 марта Российская армия в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесла семь групповых ударов по объектам Украины.

Также в Министерстве обороны России сообщили, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшую неделю были сбиты ракеты «Фламинго» и «Нептун». Речь идет о двух управляемых ракетах большой дальности «Нептун» и одной крылатой ракете большой дальности «Фламинго». Они были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны.

