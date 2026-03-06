Реклама

10:06, 6 марта 2026

Более половины машин в Россию начали ввозить по параллельному импорту

«Автостат» сообщил о росте доли ввезенных по параллельному импорту машин до 53 %
Платон Щукин
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Доля новых легковых автомобилей, ввезенных в Россию по схеме параллельного импорта, в январе-феврале выросла до 53 процентов. Об этом со ссылкой на подсчеты агентства «Автостат» сообщает «Коммерсантъ».

В минувшем году в среднем на этот канал приходилось только 46 процентов. Впрочем, в номинальном значении поставки снизились на семь процентов, до 44,8 тысячи автомобилей.

Сильнее всего сократился импорт из Китая — на 23 процента. Поставки из Белоруссии упали на 11 процентов. Из Киргизии машины стали ввозить в 4,1 раза чаще, из Японии — в 2,9 раза, а из Южной Кореи — в 2,8 раза.

Глава «Автостата» Сергей Целиков считает, что на такую динамику большей частью повлияли два фактора. Во-первых, активизировались покупатели, ранее ожидавшие возвращения привычных иностранных брендов, но теперь понимающие, что оно откладывается на неопределенный срок.

Во-вторых, официальный импорт из Китая начал сокращаться за счет развития рядом брендов конечной сборки на российских предприятиях. Например, ввоз автомобилей Chery с начала 2026 года упал в сто раз, вместо него россиянам предлагают покупать местный бренд Tenet.

Кроме того, полагает Станислав Зингиревич из Kept, покупатели начали бояться окончательного запрета или заградительных пошлин на импорт качественных автомобилей и теперь стараются успеть приобрести европейские, корейские и японские марки.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов добавил, что в 2025 году дилеры накопили большие запасы китайских автомобилей и теперь распродают их.

По мнению Целикова, доля параллельного импорта в ближайшие месяцы дойдет до 60 процентов, но вряд ли выше. Чернов считает, что в целом на фоне общего падения рынка завоз новых легковых машин в первом полугодии сократится на 10-15 процентов, а доля параллельного импорта останется на уровне 50 процентов.

Ранее сообщалось, что за первые два месяца 2026 года продажи новых автомобилей в России сократились на 3,9 процента. Директор по продажам и маркетингу концерна «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин назвал этот период худшим для национального автомобильного рынка за 20 лет статистических наблюдений.

