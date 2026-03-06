«Радиостанция Судного дня» передала сообщение про плескание

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слово плескание

Радиостанция УВБ-76 передала новое странное слово. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая радиостанция Судного дня ожила в 15:12 по московскому времени. В передаче прозвучало слово «плескание».

5 марта станция передала семь сообщений, включая слова «неказистый» и «жиротряс». Передачи появились на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, 5 марта президент США Дональд Трамп заявил, что лично намерен принять участие в выборе нового лидера Ирана.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.