Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:36, 6 марта 2026Мир

Россия и еще три страны проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине

Россия, Китай, США и Нигер проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости

Россия, Соединенные Штаты Америки (США), Китай и Нигер на совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проголосовали против резолюции по ядерной безопасности украинских атомных электростанций. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник.

Еще 10 стран предпочли воздержаться от голосования, а 20 государств выступили за принятие резолюции.

Инициировали проект резолюции «Последствия нестабильности энергетической инфраструктуры, имеющей критическое значение для ядерной и физической ядерной безопасности АЭС на Украине» Канада и Нидерланды.

Ранее директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко заявил, что МАГАТЭ помогает России атаковать энергосистему Украины. По его словам, именно благодаря этому, удары российской армии по подстанциям стали более точными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США разрешили Индии закупать нефть России с танкеров

    Россия и еще три страны проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине

    В мире начали заканчиваться ракеты для ПВО Patriot

    Россия помогла одной стране избежать госпереворота

    Власти задумали запретить таксистам задирать цены при непогоде

    Ким Кардашьян в откровенном боди запечатлели во время съемок фильма

    Назван простой способ улучшить состояние людей с деменцией

    Парень произнес одну фразу на собеседовании и прослыл психом

    На Западе раскрыли последствия контратаки Ирана

    Солдаты ВСУ начали тонуть в своих же окопах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok