Россия и еще три страны проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине

Россия, Китай, США и Нигер проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине

Россия, Соединенные Штаты Америки (США), Китай и Нигер на совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проголосовали против резолюции по ядерной безопасности украинских атомных электростанций. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник.

Еще 10 стран предпочли воздержаться от голосования, а 20 государств выступили за принятие резолюции.

Инициировали проект резолюции «Последствия нестабильности энергетической инфраструктуры, имеющей критическое значение для ядерной и физической ядерной безопасности АЭС на Украине» Канада и Нидерланды.

Ранее директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко заявил, что МАГАТЭ помогает России атаковать энергосистему Украины. По его словам, именно благодаря этому, удары российской армии по подстанциям стали более точными.