Российский форвард забросил первую шайбу в составе «Лос-Анджелес Кингз»

Российский форвард Панарин забил первый гол в составе «Лос-Анджелес Кингз»

Российский форвард Артемий Панарин забил первый гол в составе «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Панарин забросил первую шайбу в поединке с «Нью-Йорк Айлендерс». Кроме того, он сделал результативную передачу. Это помогло «королям» одержать победу со счетом 5:3.

Этот гол стал для Панарина 20-м в сезоне. Также россиянин оформил 42 результативных передачи в 57 матчах.

34-летний форвард перешел в «Лос-Анджелес Кингз» из «Нью-Йорк Рейнджерс» в начале февраля. До этого он выступал в составе «рейнджеров» с 2019 года.