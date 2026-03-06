Реклама

Россия
01:22, 6 марта 2026Россия

Российский губернатор рассказал о пострадавших в результате атаки ВСУ на город

Развожаев: В результате атаки ВСУ пострадал 12-летний мальчик и мужчина
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Севастополь. В результате чего, по предварительной информации, пострадал 12-летний мальчик и мужчина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова, а в районе улицы Генерала Жидилова ударной волной выбило окна в одном из многоквартирных домов, где получил травму мужчина.

Кроме того, в результате падения обломков БПЛА произошло небольшое возгорание на улице Героев Подводников, стекла оказались выбиты в здании общежития колледжа на улице Ефремова, а также в школе № 50 на Генерала Жидилова.

Обломки сбитого беспилотника также повредили распределительное устройство на одной из подстанций.

«Сейчас электроснабжение восстановлено в центральной части города и в районе Стрелецкой бухты», — добавил Развожаев.

В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено и в других домах.

Ранее ВСУ совершили массированную атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Саратовскую область, в результате чего повреждения получили социальные учреждения и жилые дома.

