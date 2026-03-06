Трамп назвал требование к новому лидеру Ирана

Трамп: США примут нового лидера Ирана, если он будет хорошо к ним относиться

Вашингтон примет нового лидера Ирана, даже если он будет религиозным, при условии, что он будет хорошо относиться к США, Израилю и другим странам Ближнего Востока. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу CNN.

«Это должен быть лидер, который будет справедливым и честным. Он будет отлично справляться со своей работой. Он будет хорошо относиться к Соединенным Штатам и Израилю, а также к другим странам Ближнего Востока — все они наши партнеры», — сказал глава Белого дома.

На вопрос о том, настаивает ли президент США на превращении Ирана в демократическое государство, Трамп ответил отрицательно.

Глава Белого дома отметил, что «очень подружился» с ближневосточными странами. «Вот почему они все воюют за нас. До моего участия мы даже не разговаривали с ОАЭ и Саудовской Аравией. Знаете, [экс-президент США Джо] Байден игнорировал их. Байден и [бывший президент США Барак] Обама игнорировали Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар — они игнорировали их всех. Все они собирались обратиться к Китаю, а я очень быстро подружился с ними», — добавил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Куба «скоро падет». Президент США добавил, что страна хочет заключить сделку с Вашингтоном.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.