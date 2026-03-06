Реклама

Спорт
11:11, 6 марта 2026Спорт

Тутберидзе рассказала о своей главной боли в жизни

Заслуженный тренер России Тутберидзе: Нужно любить и заботиться о родителях
Владислав Уткин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о своей главной боли в жизни. Ее слова приводит Telegram-канал «Арсен Венсер».

«Единственное, о чем я жалею… Нужно любить и заботиться о своих родителях, пока они живы», — сказала Тутберидзе.

Также она добавила, что никому ничего не желает доказывать. «Все, что я делаю, я делаю для себя. Это моя формула. Я для себя работаю, все делаю для себя. Вот правда. Кому-то помогла — для себя! Иначе бы я сожалела, что не помогла. Все делаю для себя! Мне не о чем жалеть», — заявила Тутберидзе.

Тутберидзе является тренером российской фигуристки Аделии Петросян, выступавшей на зимней Олимпиаде-2026. На Играх в Милане и Кортина д`Ампеццо 18-летняя спортсменка заняла шестое место, набрав по сумме короткой и произвольной программ 214,53 балла.

