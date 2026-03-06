Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:43, 6 марта 2026Наука и техника

Ученые назвали способными пережить ядерную войну только две страны в мире

Mirror: Только Австралия и Новая Зеландия смогут пережить ядерную войну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Ученые назвали способными пережить ядерную войну только две страны в мире, по их мнению, это Австралия и Новая Зеландия, пишет издание Mirror.

Специалисты смоделировали потенциальный пуск 12 тысяч ядерных боеголовок, который приведет к катастрофическим последствиям. По их расчетам, первоначальные взрывы переживет менее половины населения планеты, около трех миллиардов человек. Однако выживших ждет последующая ядерная зима, которая окажется угрозой страшнее самих взрывов.

Эксперт по сценариям ядерного апокалипсиса Энни Джейкобсон отметила, что сажа и пепел закроют солнце и вызовут похолодание на десятилетия. Многие территории станут непригодными для сельского хозяйства, начнется массовый голод.

Ученые считают, что Австралия и Новая Зеландия имеют уникальный набор факторов, чтобы пережить ядерную войну. Среди них удаленность от основных ядерных держав, малое количество целей для ударов и способность выращивать продовольствие даже в условиях резкого похолодания.

Ранее военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что вероятность ядерной войны между США и Россией возросла после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом признал удары по району начальной школы в Иране. Как произошло это военное преступление и при чем здесь ИИ?

    Москалькова поделилась подробностями спасения россиян с Украины

    В Иране назвали самую большую ошибку США и Израиля

    Ученые назвали способными пережить ядерную войну только две страны в мире

    Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

    Продюсера Газманова арестовали за мошенничество

    Мерц объяснил свое поведение во время встречи с «ударившим» его Трампом

    Коммунальщикам разрешили отключать газ в квартирах за недопуск в квартиру газовщиков

    Иран заявил об ударе по американскому авианосцу

    В Белом доме ответили на слухи о российской помощи Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok