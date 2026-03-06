Ученые назвали способными пережить ядерную войну только две страны в мире

Mirror: Только Австралия и Новая Зеландия смогут пережить ядерную войну

Ученые назвали способными пережить ядерную войну только две страны в мире, по их мнению, это Австралия и Новая Зеландия, пишет издание Mirror.

Специалисты смоделировали потенциальный пуск 12 тысяч ядерных боеголовок, который приведет к катастрофическим последствиям. По их расчетам, первоначальные взрывы переживет менее половины населения планеты, около трех миллиардов человек. Однако выживших ждет последующая ядерная зима, которая окажется угрозой страшнее самих взрывов.

Эксперт по сценариям ядерного апокалипсиса Энни Джейкобсон отметила, что сажа и пепел закроют солнце и вызовут похолодание на десятилетия. Многие территории станут непригодными для сельского хозяйства, начнется массовый голод.

Ученые считают, что Австралия и Новая Зеландия имеют уникальный набор факторов, чтобы пережить ядерную войну. Среди них удаленность от основных ядерных держав, малое количество целей для ударов и способность выращивать продовольствие даже в условиях резкого похолодания.

Ранее военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что вероятность ядерной войны между США и Россией возросла после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

