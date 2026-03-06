Реклама

07:16, 6 марта 2026

Учитель по физике всполошил россиянок внешностью на кадрах с урока

Екатерина Ештокина

Кадр: @hardvova100

Учитель по физике и блогер Вова Хард всполошил россиянок внешностью на кадрах с урока. Ролик и комментарии появились в аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсер с никнеймом hardvova100 разместил видео, на котором запечатлел себя в белой рубашке и черных брюках, сидя за столом перед доской. При этом в руках преподаватель по подготовке к ЕГЭ держал линейку и карандаш. На кадрах он обсуждал с учениками решения задач.

Пользовательниц сети впечатлил внешний вид Харда, о чем они написали в комментариях под постом. «Девочки, которые ходят на физику к нему и ничего не запоминают, мы вас не осуждаем», «Тут вообще только сила притяжения», «Я знаю, какой любимый предмет у старшеклассниц в этой школе, но пока не могу это доказать», «Филяй по физике», «Вы в курсе, что вас невозможно слушать и думать одновременно?», «Опять я слышу только "мур, мур, мур"», «Есть уроки, где вы просто гнете линейку? Не всем нужны баллы [по ЕГЭ]», — написали россиянки.

В феврале внешность юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) без шапки в новом видео удивила россиянок. 49-летний пародист предстал перед камерой в темных штанах и подчеркивающей его мускулы голубой футболке.

