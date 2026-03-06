Украина пригрозила Венгрии ответом за государственный бандитизм

Глава МИД Украины Сибига: Мы не потерпим государственный бандитизм Венгрии

Киев не потерпит государственный бандитизм Венгрии и обязательно даст ответ. Санкциями за арест семи украинских граждан в Будапеште пригрозил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

«Арест семи украинских граждан в Будапеште был шантажом и частью венгерской предвыборной кампании. Мы не потерпим государственный бандитизм», — говорится в публикации.

Дипломат заявил, что все причастные к аресту украинцев лица понесут ответственность, а Киев оставляет за собой право принять против Будапешта ответные шаги, включая санкции и другие ограничительные меры.

Сибига обвинил власти Венгрии в захвате семи инкассаторов — граждан республики и инкассаторских фургонов с находившимся в них золотом 6 марта. Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии, в свою очередь заявило, что задержание украинцев произведено по подозрению в отмывании денег.