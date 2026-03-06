Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:46, 6 марта 2026Бывший СССР

Украина пригрозила Венгрии ответом за государственный бандитизм

Глава МИД Украины Сибига: Мы не потерпим государственный бандитизм Венгрии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев не потерпит государственный бандитизм Венгрии и обязательно даст ответ. Санкциями за арест семи украинских граждан в Будапеште пригрозил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

«Арест семи украинских граждан в Будапеште был шантажом и частью венгерской предвыборной кампании. Мы не потерпим государственный бандитизм», — говорится в публикации.

Дипломат заявил, что все причастные к аресту украинцев лица понесут ответственность, а Киев оставляет за собой право принять против Будапешта ответные шаги, включая санкции и другие ограничительные меры.

Сибига обвинил власти Венгрии в захвате семи инкассаторов — граждан республики и инкассаторских фургонов с находившимся в них золотом 6 марта. Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии, в свою очередь заявило, что задержание украинцев произведено по подозрению в отмывании денег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

    В ЕС не захотели видеть на Украине нового Орбана

    Певцов оценил назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ

    Арабские страны разозлились на США

    Американские клоны «Шахедов» признали незаменимыми

    Бывшая ведущая Первого канала рассказала об исчезнувшей из ее жизни родне

    Бывшему «теневому президенту» Украины оставили охрану СБУ

    Раскрыто многомиллионное хищение экс-главой компании «Регион» и гендиректором «Толстого»

    Сын министра финансов Израиля получил ранение во время операции ЦАХАЛ

    Стало известно о связанных с Россией подробностях операции США против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok