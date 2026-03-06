Реклама

01:52, 6 марта 2026Мир

В ЕС признали провал одной идеи в отношении Украины

Politico: В ЕС признали провал идеи по ускоренному вступлению Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Инициатива по скорому приему Украины в состав Евросоюза не имеет шансов на успех. Эта идея столкнулась с непреодолимыми препятствиями, пишет Politico, ссылаясь на информацию, полученную от дипломатических источников.

Как указано, суть неофициальной стратегии «обратного расширения» заключается в том, чтобы интегрировать кандидатов в ЕС задолго до финального выполнения всех критериев. Послы стран Евросоюза на встрече с председателем Еврокомиссии, состоявшейся в Брюсселе, дали понять, что правительства их государств выступают против ускоренной процедуры вступления Украины.

По мнению журналистов издания, такой подход не просто оказался несостоятельным, но и породил у украинской стороны необоснованные иллюзии.

Ранее агентство Reuters также написало, что ряд стран Европейского союза не поддержал идею об ускоренном членстве Украины в блоке. Свое несогласие государства мотивировали неготовностью республики и процветающей там коррупцией. В частности, против ускоренного вступления выступают президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц,

До этого Владимир Зеленский призвал Евросоюз прекратить затягивать и установить конкретную дату вступления Украины в блок.

