Мир
19:50, 6 марта 2026Мир

В Иране после удара по Бахрейну заявили о больших потерях США

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Представитель центрального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана «Хатам-Аль-Анбия» заявил о множестве погибших солдат США в результате удара по американской базе в Бахрейне. Его слова приводит агентство Mehr.

«Атака на место дислокации американских военных в Бахрейне привела к большому числу погибших и раненых», — говорится в сообщении.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции сообщили о нанесении удара возмездия за атаку на начальную школу для девочек в иранском Минабе, жертвами которой стали более ста учениц. Как утверждается, объектом удара была авиабаза Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами, обсудив с ними в том числе конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, состоялась беседа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.

