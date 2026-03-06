В Кремле рассказали о ситуации в зоне СВО

Песков заявил, что Россия продвигается в зоне СВО

Российские войска продвигаются в зоне специальной военной операции (СВО). О ситуации на фронте рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, опубликованной в Telegram телеканалом «Вести».

По словам представителя Кремля, Киев чувствует себя некомфортно. «Мы продвигаемся вперед, и динамика хорошо понятна, хорошо известна всем специалистам», — заявил он.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что в 2025 году российские войска окончательно перехватили стратегическую инициативу в зоне СВО. По его словам, все попытки Киева помешать этому провалились.

В декабре депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что СВО может подняться в более высокий статус при действиях, которые проводятся против России.

