21:05, 6 марта 2026Забота о себе

Врач раскрыла способ приучить кишечник работать по расписанию

Врач Гостроус: Три принципа питания помогают наладить работу кишечника
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sasirin pamai / Shutterstock / Fotodom

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Гостроус раскрыла три принципа питания, которые помогают наладить работу кишечника так, чтобы ходить в туалет по расписанию. Ее слова приводит «Газета.Ru.

По словам врача, чтобы приучить кишечник к стабильности, нужны клетчатка, вода и полезные бактерии. Лучшими источниками клетчатки она назвала овсянку, сухофрукты, особенно чернослив и инжир, свеклу, а также семена льна или подорожника. Для микрофлоры кишечника полезны кефир и несладкие йогурты, добавила специалистка.

Гостроус также подчеркнула, что ключевое значение играет вода. Если есть больше клетчатки и не пить воду, то это спровоцирует запоры. По словам гастроэнтеролога, чтобы наладить пищеварение и стул, важно также есть в одно и то же время.

Ранее мужчинам старше 50 лет назвали три выдающих рак туалетных симптома. Национальная служба здравоохранения Великобритании считает опасными частое мочеиспускание, напряжение во время мочеиспускания и ощущение, что мочевой пузырь опорожнен не полностью.

