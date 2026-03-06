Врач раскрыла способ приучить кишечник работать по расписанию

Врач Гостроус: Три принципа питания помогают наладить работу кишечника

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Гостроус раскрыла три принципа питания, которые помогают наладить работу кишечника так, чтобы ходить в туалет по расписанию. Ее слова приводит «Газета.Ru.

По словам врача, чтобы приучить кишечник к стабильности, нужны клетчатка, вода и полезные бактерии. Лучшими источниками клетчатки она назвала овсянку, сухофрукты, особенно чернослив и инжир, свеклу, а также семена льна или подорожника. Для микрофлоры кишечника полезны кефир и несладкие йогурты, добавила специалистка.

Гостроус также подчеркнула, что ключевое значение играет вода. Если есть больше клетчатки и не пить воду, то это спровоцирует запоры. По словам гастроэнтеролога, чтобы наладить пищеварение и стул, важно также есть в одно и то же время.

