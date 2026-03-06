Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:43, 6 марта 2026Спорт

Вяльбе выразила опасения насчет раскола в сборной России из-за Олимпиады

Президент Федерации лыжных гонок России Вяльбе опасается раскола в сборной
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе опасается раскола в сборной из-за допуска Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на зимнюю Олимпиаду-2026. Ее слова приводит РИА Новости.

«Есть такие опасения. Наверное, это неизбежно. Надеюсь, мы сможем выправить ситуацию», — сказала Вяльбе.

Также Вяльбе отметила, что Непряеву и Коростелева для участия в Олимпиаде выбрал Международный олимпийский комитет (МОК), а не ФЛГР. «Поэтому мы должны уважать Дарью. Я поддерживала и ее, и Савелия Коростелева. После гонок писала им, что горжусь ими, что они молодцы и у них все впереди», — сказала Вяльбе.

Ранее Непряева выступила на Олимпиаде-2026. Она заняла 17-е место в скиатлоне. Коростелев стал четвертым в скиатлоне, а также занял пятое место в масс-старте на 50 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран уничтожил используемый против России важный объект США

    Глава МИД Израиля раскрыл цель операции против Ирана

    Участнику СВО из Великобритании выдали российское гражданство

    Страна БРИКС бросилась покупать российскую нефть

    Европу призвали снять санкции с России для собственной безопасности

    Данное Индии «разрешение» США закупать и так доступную российскую нефть оценили

    В Дубае туристам пригрозили ответственностью за публикацию определенных фото

    В России объявлены цены на новый стильный кроссовер Omoda

    Цены на заправках в США взлетели

    Ушедший из России автогигант зарегистрировал в стране бренд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok