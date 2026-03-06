Вяльбе выразила опасения насчет раскола в сборной России из-за Олимпиады

Президент Федерации лыжных гонок России Вяльбе опасается раскола в сборной

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе опасается раскола в сборной из-за допуска Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на зимнюю Олимпиаду-2026. Ее слова приводит РИА Новости.

«Есть такие опасения. Наверное, это неизбежно. Надеюсь, мы сможем выправить ситуацию», — сказала Вяльбе.

Также Вяльбе отметила, что Непряеву и Коростелева для участия в Олимпиаде выбрал Международный олимпийский комитет (МОК), а не ФЛГР. «Поэтому мы должны уважать Дарью. Я поддерживала и ее, и Савелия Коростелева. После гонок писала им, что горжусь ими, что они молодцы и у них все впереди», — сказала Вяльбе.

Ранее Непряева выступила на Олимпиаде-2026. Она заняла 17-е место в скиатлоне. Коростелев стал четвертым в скиатлоне, а также занял пятое место в масс-старте на 50 километров.

