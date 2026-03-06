Юного спортсмена дисквалифицировали на турнире в России за логотип на английском

Юного спортсмена дисквалифицировали на турнире по плаванию в России за логотип на английском. Об этом сообщает 93.ru.

Скандал произошел на соревнованиях в Краснодарском крае. Одного из участников не допустили до старта из-за надписи на плавках. «Шапочку сказали вывернуть наизнанку, чтобы бренда не было видно, а с плавками так не получится. Дисквалифицировали за надпись на английском языке», — рассказал отец мальчика.

Как уточняет 93.ru, в краевой федерации плавания отказались общаться с журналистами. Заместитель министра спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин ответил, что не в курсе инцидента.

В России с 1 марта ограничили использование иностранных слов на вывесках согласно закону «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве». Исключение предусмотрено для зарегистрированных до этой даты фирменных названий, товарных знаков и брендов.